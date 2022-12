Inaugurata a San Vito la mostra del Laboratorio di Arti Musive a cura dei ragazzi con autismo

Venerdì scorso, presso l’Auditorium San Vito di Barcellona P.G. ha avuto luogo l’inaugurazione della mostra “Omaggi ai…pittori siciliani”, la mostra di opere in mosaico realizzati dalla squadra del Laboratorio di Arte Musiva di Barcellona P.G..

Maria Cristina Spartà, Tiziano Passantino, Francesco Perdichizzi, Daniele Pirri, Alessandro Corica, Antonio Costanzo, Simone Ragusi, Samuele Furfaro, Francesco Rundo, Mariapia Leotta, Valeria Gianguzzi, Mariano De Pasquale, Antonio Puglisi, Daniele Andaloro, Leonardo Ciuna, Davide La Guidara: sono loro gli artisti che convivono con l’autismo e che hanno riprodotto importanti opere di famosissimi artisti come Antonello Da Messina, Renato Guttuso, Salvatore Fiume, Pippo Rizzo, Lorenzo Chinnici, Gianbecchina, Salvo Caramagno, grazie alla realizzazione del Laboratorio di Arte Musiva.

Si tratta di un progetto sostenuto e realizzato dal Lions Club International di Barcellona P.G., dalla Fondazione Lions che ha deciso di sostenere così il Progetto Dopo di noi, la Cooperativa Sociale barcellonese e sede ANGSA sez Barcellona.

Per l’occasione, dopo i saluti del Presidente della Cooperativa Sociale “Progetto dopo di noi” Claudio Passantino, sono intervenuti: la psicologa, coordinamento Centro Dedicato per l’Autismo Roberta Maggio; la terapista della riabilitazione psichiatrica del Centro, Caterina Campestre; Roberto Keller, psichiatra e direttore del modulo Dipartimento per l’Autismo Asl di Torino.

Per l’area artistica, sono intervenuti: Maurizio Calabrò, maestro d’arte e coordinatore del Laboratorio di Arte Musiva; Carmelo Caracozzo, curatore delle Opere di Laboratorio di Arte Musiva; Orazio Micali, direttore del Museo Regionale Interdisciplinare di Messina e gli artisti Loreno Chinnici e Salvo Caramagno.

Franco e Andrea Antonello de “I bambini delle fate” di Castelfranco Veneto, Davide Del Duca della Fondazione Bambini e Autismo di Pordenone, Santi Grillo direttore del Parco Corolla, la delegata distrettuale Lios Giuseppina Siracusa e la past President del Consiglio dei Governatori Lions, insieme a Nica Calabrò, referente famiglie del Centro dedicato per l’Autismo e Presidente ANGSA Sicilia hanno fatto il punto per l’area sociale.

Diverse esibizioni e letture a tema hanno alleggerito l’incontro.

La mostra sarà fruibile fino al 12 dicembre presso l’Auditorium San Vito e le opere fanno parte di una raccolta fondi a supporto del Progetto dopo di noi che potrà avvenire direttamente presso la sede di Via Kennedy, 217 oppure tramite bonifico intestato a Progetto Dopo di noi Coop. Soc. IBAN: IT 12 J 03069 09606 1000 00 136088 con causale “erogazione liberale”.

Nella pagina successiva Vi proponiamo le interviste rilasciate alla vigilia dell’inaugurazione dagli organizzatori