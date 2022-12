Calcio, i risultati degli anticipi del sabato: vince la Nuova Azzurra Fenice, pari per l’Orsa Promosport

Si sono disputati ieri gli anticipi dei campionati regionali di calcio, che vedevano impegnate alcune formazioni barcellonesi.

In Eccellenza, con la capolista Nuova Igea Virtus impegnata oggi al D’Alcontres con il Santa Croce, l’unico match disputato è stato il derby aretuseo vinto in trasferta dal Siracusa con il punteggio di 2-1 contro il Real Belvedere Siracusa.

In Promozione, vittoria esterna della Nuova Azzurra Fenice sul campo dalla Gescal, in un match importante per la zona salvezza. I ragazzi del tecnico Carmelo Marchetta hanno superato il difficile ostacolo per le tante assenze in difesa con i gol di Cucè e Crinò e la doppiate di Genovese, all’esordio dopo il trasferimento dalla Rocca Acquedolcese. Nell’altro anticipo, la Messana supera l’Atletico Messina con il punteggio di 3-1.

In Prima categoria si è chiuso con un pareggio a reti bianche l’incontro del Salvuccio Rao di Zigari tra Orsa Promosport e Nuova Rinascita, in una gara condizionata dalla pioggia e dal campo impraticabile, con le due squadre ben messe in campo che concesso pochi spazi all’avversario.

Ecco il programma della giornata

Eccellenza

Città Di AciCatena Nebros Città Di Comiso Milazzo Città Di Taormina Jonica F.C. Leonzio 1909 Rocca Acquedolcese Mazzarrone Calcio Modica Calcio Nuova Igea Virtus Santa Croce Real Siracusa Belvedere Siracusa Calcio 1924 1-2 Virtus Ispica 2020 Sport Club Palazzolo

Promozione

Città Di Aci Sant’Antonio Valle Del Mela Calcio Città Di Calatabiano Catania San Pio X Gescal Nuova Azzurra Fenice 3-4 Messana 1966 Atletico Messina 3-1 Pro Mende Calcio Polisportiva Sant Alessio Valdinisi Calcio RSC Riposto

Prima categoria