Basket, gli anticipi di serie C Gold: l’Orsa Barcellona oggi in campo con la capolista Piazza Armerina

Sono stati due gli anticipi nel campionato di serie C Gold di basket maschile. La Fortitudo Messina ha superato in trasferta l’ostacolo Cus Catania e resta in scia alla capolista Piazza Armerina, che oggi pomeriggio alle 18 sarà ospite dall’Orsa Barcellona al PalAlberti. Nell’altro anticipo vittoria anche dell’Alfa Catania sul Gravina.

La gara tra i giallorossi del Longano e la formazione ennese sarà il match più atteso della giornata, soprattutto dall’inseguitrice Svincolati Milazzo, che sarà impegnata in casa con il Basket School Messina, ma si augura un regalo di Natale dai cugini barcellonesi. Da parte sua l’Orsa Barcellona giocherà per vendere casa la pelle contro una formazione fin qui imbattuta in campionato e soprattutto per migliorare la sua classifica, nella corsa all’obiettivo dei playoff.

Cus Dil. Catania Basket 2003 Fortitudo Messina 68 83 Asd Orsa Basket Barcellona Siaz Basket Piazza Armerina Svincolati A.S.D. Basket School Messina A.Dil. Alfa Basket Catania Sport Club Gravina A. Dil. 73 63 Castanea Basket 2010 A.S.Dil. Vis Reggio Calabria A.S.D. Dierre Mastria Sport Academy