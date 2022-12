Il contribuente non deve pagare se a riscuotere il credito è una RTI non legittimata a farlo: la decisione è del Tribunale di Barcellona

Una sentenza interessante per il contribuente fa il punto sulla riscossione crediti del Comune di Barcellona P.G. ad opera della concessionaria Municipia S.p.A..

Il contribuente, difeso dall’avv. Carmelo Cicero, non deve pagare quanto richiesto dal Comune di Barcellona P.G. per mezzo della RTI Municipia che – secondo il Tribunale – non è legittimata a ingiungere il pagamento a un privato ai sensi del R.D. 639 del 1910. La facoltà, infatti, è riservata unicamente agli enti pubblici per le loro entrate tributarie o per le entrate patrimoniali di diritto pubblico.

Sulla scorta di numerose pronunce della Corte di Cassazione, il Giudice dott. Salvatore Sindoni, ha accolto l’opposizione del contribuente e dichiarato l’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento in quanto la Municipia S.p.A. – soggetto privato che ha predisposto l’atto – non ha il potere di emettere ingiunzioni ai fini della richiesta di pagamento delle entrate patrimoniali degli Enti Pubblici. In questi termini, è possibile che la concessionaria agisca per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato solo quando il creditore è soggetto pubblico e non privato come in questo caso.

In particolare, si trattava di una multa per guida senza assicurazione e senza patente che, dopo 5 anni, ammontava a circa 30 mila euro.