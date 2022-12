Calcio, Nuova Azzurra Fenice ed Orsa Barcellona giocano in anticipo con Gescal e Nuova Rinascita

Il programma dei tornei di Promozione e Prima categoria prevede le gara in anticipo per le due formazioni barcellonesi. In Promozione la Nuova Azzurra Fenice viaggia alla volta di Messina per affrontare il fanalino di coda Gescal, mentre in Prima categoria l’Orsa Promosport al Salvuccio Rao di Zigari affronta la Nuova Rinascita. Ecco il programma completo dei due campionati:

PROMOZIONE

Città Di Aci Sant’Antonio Valle Del Mela Calcio Città Di Calatabiano Catania San Pio X Gescal Nuova Azzurra Fenice Oggi Messana 1966 Atletico Messina Oggi Pro Mende Calcio Polisportiva Sant Alessio Valdinisi Calcio RSC Riposto

RSC Riposto 23 10 7 2 1 28 13 15 Belpasso 2014 23 11 7 2 2 24 9 15 Messana 1966 20 10 6 2 2 17 6 11 Città Di Aci Sant’Antonio 20 10 6 2 2 19 7 12 Valdinisi Calcio 18 10 5 3 2 12 7 5 Catania San Pio X 16 10 4 4 2 15 12 3 Pro Mende Calcio 15 10 4 3 3 17 18 -1 Polisportiva Sant Alessio 12 10 4 0 6 12 18 -6 Valle Del Mela Calcio 10 10 3 1 6 16 21 -5 Città Di Calatabiano 10 10 3 1 6 13 20 -7 Nuova Azzurra Fenice 8 10 2 2 6 7 15 -8 Atletico Messina 7 10 2 1 7 11 25 -14 Gescal 4 11 1 1 9 10 30 -20