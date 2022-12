Calcio, la Nuova Igea Virtus domani al D’Alcontres con il Santa Croce per tornare a correre

La Nuova Igea Virtus, dopo lo stop di Piraino contro la Nebros, cerca la vittoria nell’ultimo match casalingo del 2022, in programma domani alle 15 contro il Santa Croce.

Per i giallorossi, sarà l’occasione per mantenere il primato solitario, senza attendere i risultati dagli altri campi. La sconfitta di domenica ha accorciato di nuovo la classifica con sei squadre raccolte in sei punti, quando mancano due gare per completare il girone d’andata. La vittoria convincente nella semifinale di Coppa Italia contro il Taormina ha riportato serenità nel gruppo igeano, che dopo la sfida di domani, chiuderà il girone d’andata con lo scontro diretto sul campo del Modica.

La giornata del girone B di Eccellenza inizia oggi con il derby aretuseo tra Real Belvedere e Siracusa, e domani oltre alla gara della Nuova Igea Virtus, è in programma anche il derby ionico tra Taormina e Ionica. Il Modica viaggia alla volta di Mazzarrone, così come la Rocca Acquedolcese, impegnata sul campo della Leonzio, e la Nebros, che giocherà ad Acicatena. Trasferta importante anche per il Milazzo, in chiave salvezza, con il match di Comiso.

