Barcellona, avviati i lavori di messa in sicurezza del ponte sul Longano all’altezza di via Roma

Sono stati avviati stamattina i lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Longano all’altezza di via Roma, chiuso al traffico tre giorni fa a seguito dei controlli effettuati dai tecnici comunali dopo che la piena del 3 dicembre su tutto il territorio.

Nel corso dell’ispezione, effettuata con il supporto dall’ing. Antonino Recupero dell’Università di Messina, è emersa la necessità di intervenire con una manutenzione straordinaria sul giunto centrale del ponte, che presentava segnali di ammaloramento. L’ufficio tecnico, con una determina del dirigente Nunzio Santoro, ha dato seguito alla procedura di assegnazione dei lavori di somma urgenza e da oggi gli operai della ditta incaricata hanno iniziato l’intervento.

Il sindaco Pinuccio Calabrò ribadisce l’attenzione della sua amministrazione verso il tema della manutenzione dei ponti che attraversano la città: “All’inizio del 2022 abbiamo sottoscritto la convenzione con la Facolta di Ingegneria dell’Università di Messina per un monitoraggio completo dei ponti sui torrenti Longano ed Idria, che ha consentito di certificarne la stabilità. Dopo l’alluvione del 3 dicembre ci siamo attivati per un ulteriore verifica ed è emersa l’esigenza di intervenire sul ponte tra via Zigari e via Roma, avviando i lavori in modo rapido. L’auspicio che già alla fine della prossima settimana si possa riaprire il transito sull’importante collegamento tra la zona collinare ed il centro della città”.