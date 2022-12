Barcellona, un lettore segnala una crepa sulla via Regina Margherita, tra via Roma e via Umberto I

Un lettore di 24live ha segnalato alla redazione una situazione di potenziale pericolo in via Regina Margherita altezza del civico 60, nel tratta tra via Roma e via Umberto I.

Dalle immagini inviate si nota una evidente crepa tra i marciapiede e la strada, con la possibilità concreta che il terreno sottostante abbiamo ceduto a causa delle infiltrazione di acqua piovana. Il lettore ed anche i residenti sono preoccupati per l’ipotesi di un crollo del marciapiede o della strada e chiedono una verifica da parte dei tecnici comunali.