Resta chiuso il ponte sul Longano all’altezza di via Roma: serve un intervento sul giunto centrale

Il ponte sul torrente Longano all’altezza della via Roma resterà chiuso per il tempo necessario all’esecuzione di un intervento di manutenzione sul giunto centrale della struttura.

E’ questa la decisione del sindaco Pinuccio Calabrò, dopo il sopralluogo di stamattina da parte del capo dell’ufficio tecnico Nunzio Santoro e dell’ing. Antonino Recupero della facoltà di ingegneria dell’Università di Messina, con cui l’amministrazione comunale all’inizio del 2022 ha stipulato una convenzione per il monitoraggio sullo stato dei ponti che attraversano i torrenti Longano e Idria.

Al sopralluogo era presenta anche il primo cittadino e l’assessore alle manutenzioni Giuseppe Benvegna. “Il noto professore barcellonese, esperto strutturista e pontista, ha riscontrato – come riferisce il sindaco – uno stato di degrado strutturale della zona di contatto in prossimità del giunto centrale, provocato dall’assenza di manutenzione per decenni. Si è quindi riscontrata l’apertura del giunto stesso e, nonostante il ponte da un punto di vista strutturale resti solido, si è ritenuto opportuno mantenere la chiusura per effettuare un intervento necessario di ripristino nella parte ammalorata. Abbiamo contattato il capo della Protezione civile Salvatore Cocina, per comunicare il problema riscontrato, e pur non essendoci la necessità di un intervento urgente, abbiamo comunque avviato l’iter con l’ufficio tecnico per la manutenzione del giunto ammalorato”.

L’ing. Nunzio Santoro già domani procederà ad un incarico di somma urgenza e nell’attesa dell’esecuzione dei lavori il ponte rimarrà interdetto al traffico veicolare, considerato che la struttura è attraversata anche autobus di linea. Sui tempi di esecuzione degli interventi, si prevedono circa dieci giorni di chiusura.