Taekwondo, il barcellonese Giuseppe Foti della Tiger’s Den si laurea campione italiano nei 58 kg

Il barcellonese Giuseppe Foti, dopo l’argento all’esordio dello scorso anno, ha conquistato il gradino più alto del podio ed ha vinto i campionati italiani assoluti di Taekwondo nella categoria 58kg, svoltisi nello scorso week-end al Pararuffini di Torino.

Il giovane talento barcellonese della Tiger’s Den Barcellona dei fratelli Giuseppe e Fabio Sottile ha mantenuto uno straordinario ruolino di marcia durante il torneo nazionale. Ha vinto i cinque incontri disputati, tutti per due round a zero (secondo il nuovo regolamento) non lasciando nessuna chance agli avversari, tutti quotatissimi ma tutti sconfitti in scioltezza. Dai quarti alla finale eliminati ben tre atleti nazionali: Daniele Biscosi della gloriosa Martial Mesagne; il veterano pluricampione italiano Antonio Flecca, delle Fiamme Rosse, che lo aveva battuto in finale lo scorso anno, e l’emiliano Nicolas Legari Ballerini in finale.

Non hanno conquistato il podio gli altri due atleti presenti alla kermesse torinese, Tindara Puliafito e Michele Fugazzotto, che hanno scontato probabilmente il fatto di aver gareggiato in categorie di peso superiore a quelle loro proprie.

La vittoria dei campionati italiani premia la passione e la tenacia del bravissimo atleta della Tiger’s Den, da qualche anno ormai nel giro della nazionale italiana guidata dal tecnico Claudio Nolano, nonché l’impegno della società sportiva e della famiglia del ragazzo.

Il risultato inoltre ha consentito alla società di piazzarsi al terzo posto sostanziale nella classifica per Società, anche se formalmente il sorteggio tra le squadre con pari punteggio ha premiato il Centro Sportivo Carabinieri come terzi classificati ed il Team Rifugiati FITA come quarti classificati.

“Vincere un titolo italiano – dichiara entusiasta il Maestro Giuseppe Sottile – in una competizione sempre più difficile, dove il livello è sempre più alto, è un’emozione straordinaria a cui non ci si abitua mai. Peppe Foti è stato perfetto e non ha concesso niente a nessuno, vincendo tutti gli incontri con ampio margine di sicurezza. Ora per il ragazzo si aprono nuovi scenari e nuove prospettive. Gli auguro che possa realizzare il sogno di ogni sportivo: è sulla strada giusta. Mi dispiace per India e per Mike che avrebbero meritato di raccogliere di più, ma non sempre le cose vanno per il verso giusto”.