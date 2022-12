Coppa Italia, la Nuova Igea Virtus si aggiudica la gara d’andata della semifinale contro il Taormina

La Nuova Igea Virtus si aggiudica con il punteggio di 2-0 la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Città del Taormina. La qualificazione si deciderà comunque tra due settimane dopo la gara di ritorno, in programma Bacigalupo della città ionica.

La partita del D’Alcontres è stata decisa dai due gol di Isgrò e Flores, realizzati nei primo tempo tra il 16′ ed il 21′. La squadra giallorossa è scesa in campo con il nuovo portiere Staropoli, senza un particolare turnover ed ha sofferto solo nella seconda parte della gara, quando gli ospiti, imbottiti di ex igeani, hanno cercato di pressare per cercare un gol in trasferta, importante per il passaggio del turno.