Barcellona P.G., definito il programma degli eventi per le feste di fine anno: tornano i presepi viventi

L’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto Viviana Dottore, insieme al sindaco Pinuccio Calabrò, hanno ufficializzato il calendario delle iniziative culturali e di intrattenimento che proveranno ad animare la città nel periodo delle feste di fine anno.

“Si tratta – si legge in una nota – di appuntamenti realizzati in compartecipazione con le associazioni culturali e non del territorio e pensati per tutte le fasce di età, assecondando, si spera, i desideri e le aspettative di tutti. Il calendario, infatti, prevede (in maniera esemplificativa) presentazioni di libri, mostre di arte e Presepi, spettacoli Teatrali in tema Natalizio, Laboratori creativi e di lettura presso le Biblioteche Comunali, Tipici concerti di Natale eseguiti da cori, gruppi musicali, zampogne fisarmonica, performance teatrali e saggi di danza. E ancora Presepi viventi – realizzati dalle Parrocchie locali – e Mercatini di Natale con Babbo Natale pronto ad accogliere i più piccoli. La magia del Natale è già nell’aria a Barcellona Pozzo di Gotto e vi aspetta per essere vissuta”.

Nelle pagina successiva pubblichiamo il programma completo degli eventi, a cui si aggiungeranno alcuni appuntamenti organizzati dai privati che arricchiranno ulteriormente l’offerta di momenti di intrattenimento