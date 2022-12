Judo, il Team Cicero di Barcellona conquista cinque medaglie ai Campionati Nazionali Csen di Follonica

Il Team Cicero Judo di Barcellona Pozzo di Gotto ha conseguito un ottimo risultato nel 37esimo Campionato Nazionale Judo CSEN tenutosi presso il Palagolfo di Follonica (GR) nelle giornate del 3 e 4 dicembre 2022. Il Maestro Salvatore Cicero ha presentato alla competizione cinque atleti molto promettenti, che si sono conquistati tutti, a buon merito, il podio.

Per la categoria ragazzi 36 kg, Giuseppe Cicero ha disputato due incontri durante i quali, nonostante la sua giovane età, ha dimostrato tecnica, intelligenza e uno stile personale che lo hanno portato alla conquista del primo meritatissimo posto.

Per la categoria Esordiente A 36 kg, Martha Marino ha disputato 2 incontri, vincendoli entrambi in tempo record. Ha realizzato due ippon a dimostrazione della sua capacità di controllo, che, insieme con la sua calcolata freddezza l’hanno laureata Campionessa Italiana con il primo posto.

Gioele Barbera, esordiente B 42 kg ha disputato un primo incontro dopo tre anni di lontananza dal tatami, preparandosi per soli tre mesi, a conferma che un buon Judo è per sempre, conquistando il terzo meritato posto sul podio.

Nella seconda giornata di gare, il primo chiamato sul tatami è Matteo Corrado, categoria Cadetti 55kg. Al suo esordio, seppur timidamente, ha dimostrato di aver acquisito una buona tecnica difensiva e di sapersi muovere discretamente nell’area di gara, conquistando il podio, terzo posto, con margini di miglioramento per il suo futuro agonistico.

Mattia Marino, categoria Cadetti 60kg ha concluso la competizione per gli atleti del Team Cicero Judo dando ottima prova di centratura in ben 4 incontri che lo hanno portato sul podio. Terzo posto meritatissimo, anche per lui.

I 5 atleti in gara hanno raccolto il frutto del loro impegno in questi mesi. Tutti sono stati premiati, stanchi ma felici, ed hanno restituito a Barcellona un pó di gioia in queste ore difficili, dove la città è stata messa duramente alla prova.

Fondamentale in questo risultato è stato il contributo di esperienza del Maestro Cicero che con la sua sensibilità e il suo incoraggiamento, ha permesso a questi giovani atleti Barcellonesi di distinguersi nel panorama nazionale di Judo.