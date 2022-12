Il Comune di Barcellona ha chiesto lo stato d’emergenza: effettuata una prima stima dei danni per 4 milioni e 600 mila euro

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò ha firmato la richiesta alla Regione dello stato di crisi e d’emergenza dopo l’alluvione del 3 dicembre scorso.

Nel documento è stata riportata una prima ricognizione delle situazioni più preoccupanti: “L’area maggiormente colpita – si legge – risulta il quartiere di Sant’Antonio, sul versante ovest del tessuto urbano, ma danni considerevoli si registrano anche nel limitrofo quartiere di Fondaconuovo. Significativa è stata l’entità dei danni anche in altre aree del centro urbano con allagamento di numerosi edifici. Invaso dalle acque il plesso scolastico “Destra Longano” già vulnerato negli anni scorsi ed oggtto di importanti di ristrutturazione. Sono state duramente colpite anche le frazioni collinare di Acquaficara, Portosalvo e Centineo, insieme a quelle di Gala, San Paolo, Cannistrà, Santa Venera e Migliardo. Numerosi sono stati gli smottamenti e le frane, con il cedimento di sedi stradali ed interruzione della circolazione veicolare. Danni consistenti si sono registrati alle reti dei sotto servizi e al civico acquedotto”.

Il Comune ha stimato in 4 milioni e 600 mila euro, a cui si aggiungono 2 milioni per i danni ai privati, ai commercianti ed alle imprese. Il sindaco Calabrò ha inoltre sottolineato come siano stati provvidenziali gli interventi di abbassamento del letto dei due torrenti principali Longano e Idria, che hanno resistito alla forza dell’acqua, insieme alla pulizia delle saie, che hanno trasportato solo acqua e fango.

La stessa richiesta per tutti i comuni colpiti dell’alluvione è stata avanzata anche dalla Città Metropolitana di Messina. Il sindaco Federico Basile ha quantificato in 430 mila euro le somme già stanziate per i primi interventi di somma urgenti come quello sulla voragine della litoranea nei pressi del ponte sul torrente Mazzarrà ed ha ipotizzato almeno 550 mila euro per la progettazione degli interventi strutturali. Circa 90 mila euro sono stati stanziati per i primi interventi urgenti negli istituti scolastici di competenza provinciale.