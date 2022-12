Castroreale, danneggiato il muro di contenimento: chiusa la strada tra via Raia e c.da Calò

Il sindaco di Castroreale, Giuseppe Mandanici, ha disposto la chiusura della strada di collegamento tra via Raia e contrada Calò, dove è stato accertato il rischio di cedimento di un muro di contenimento.

La decisione è stata necessario dopo le verifiche condotta nelle ultime 24 ore dall’ufficio tecnico comunale. Si tratta di una strada pedonale al centro del paese utilizzata soprattutto dagli studenti per raggiungere i plessi scolastici.

L’amministrazione comunale sta effettuando un monitoraggio del territorio per accertare i danni subiti soprattutto sulla viabilità e nei collegamenti con le frazioni di Bafia e Protonotaro, per inviare una nota dettagliata alla Regione insieme agli altri Comuni del comprensorio, come richiesto ieri dal dirigente regionale della Protezione Civile Salvatore Cocina.