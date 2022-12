Alluvione 2022, avviato il monitoraggio dei danni a Barcellona: secondo una prima stima oltre 5 milioni di euro

I tecnici dell’ufficio comunali di Palazzo Longano hanno avviato oggi il monitoraggio dei danni subiti dal territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, dopo l’alluvione di sabato 3 dicembre.

Con il coordinamento dell’assessore alla Protezione Civile Salvatore Coppolino e dell’assessore alla manutenzioni Giuseppe Benvegna, si sta procedendo ad individuare la priorità negli interventi di bonifica delle zone maggiormente colpite dalla colata di fango. Tra queste c’è sicuramente il recupero del plesso della scuola d’infanzia e primaria Destra Longano, dove secondo una prima ispezione non ci sarebbero danni strutturali. Resta da verificare l’agibilità dell’intera area e le modalità di intervento più efficaci a garantire la sicurezza di alunni, docenti e personale della scuola, considerato il crollo del mura di cinta richiede la necessità di reperire le risorse per poterlo ricostruire. Una ditta incaricata dal Comune ha avviato la pulizia dal fango di tutto il cortile esterno, così da consentire già da domani l’avvio degli interventi di ripristino degli arredi interni. L’allagamento della scuola, come detto, è stato provocato dal crollo del muro di cinta posteriore sotto la pressione dell’acqua proveniente dalla saia Zigari, su cui come confermato dall’assessore Benvegna saranno effettuati alcuni correttivi nella parte finale per favorire il deflusso fino al torrente Longano.

Gli operai del Comune, i volontari della Protezione Civile e i tecnici stanno proseguendo gli interventi di bonifica delle zone più colpite, da Sant’Antonio e Fondaconuovo alla zona della collina del santuario del Carmine, dove si sono registrate diverse frane, così come ci ha raccontato l’assessore alla Protezione Civile Salvatore Coppolino.