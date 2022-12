Terme Vigliatore, domani chiuse le scuole: i danni maggiori sulla litoranea all’altezza del ponte sul torrente Mazzarrà

Terme Vigliatore conta i danni dell’alluvione di ieri, con allagamenti in diversi punti del centro tirrenico. Per fortuna non ci sono state le conseguenze dell’analogo fenomeno del 2020, ma i cittadini soprattutto delle zone di contrada Rosa e di San Biagio hanno vissuto momenti di grande preoccupazione.

L’intervento delle ruspe ha evitato conseguenze peggiori, ma resta la rabbia per l’ennesima situazione di pericolo vissuta nel comprensorio tirrenico. La situazione più grave per Terme Vigliatore è stata certamente l’interruzione della strada litoranea tra Salicà e Cannotta, all’altezza del ponte sul torrente Mazzarrà. Il corso d’acqua, ingrossato dalle abbondanti piogge cadute a monte, nella zona di Novara di Sicilia, ha trasportato a valle una massa di acqua e fango che ha danneggiato la strada d’argine, che costeggia il torrente, e la briglia di accesso al ponte, creando profonda voragine.

Il sindaco Bartolo Cipriano, per limitare gli spostamenti all’interno del territorio comunale e favorire una ricognizione degli eventuali danni alle strutture scolastiche, ha disposto per domani la chiusura dei plessi dell’istituto comprensivo di Terme Vigliatore.

foto Pasqualino Materia