Scuole chiuse domani anche a Merì, Castroreale, Novara di Sicilia, Mazzarrà Sant’Andrea e Falcone

I sindaci di alcuni comuni della costa tirrenica hanno disposto la chiusura delle scuole per domani 5 dicembre, per consentire verifiche sulle strutture e per evitare spostamenti nelle zona maggiormente colpite dall’alluvione.

Dopo Barcellona, Milazzo e Terme Vigliatore, sono arrivate anche le ordinanza dei sindaci di Merì, Novara di Sicilia e Mazzarrà Sant’Andrea. I provvedimenti di Barcellona e Terme Vigliatore coinvolgono anche le sedi distaccate di Castroreale (dipendenti dagli istituto di Barcellona) e quelle di Falcone ed Oliveri (dipendenti dall’istituto comprensivo di Terme Vigliatore). Restano aperte le scuole di Furnari, Tripi e Fondachelli Fantina.