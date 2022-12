Riunione a Palazzo Longano con Prefetto: sarà chiesto lo stato di calamità naturale per l’alluvione di ieri

Si è conclusa con la volontà di chiedere lo stato di calamità naturale la riunione operativa organizzata oggi pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

A coordinare i lavori è stata il Prefetto di Messina Cosima Di Stani, alla presenza del direttore regionale della Protezione Civile Salvatore Cocina.

La riunione è servita per fare un primo punto della situazione dei danni, sottolineando l’ottima risposta della macchina organizzativa della Protezione Civile, sia a livello locale, sia a livello provinciale, tanto da evitare rischi importanti per le persone.

Resta aperto il tema dei danni importanti su cui intervenire in tempi brevi, ma anche quello degli interventi strutturali, con i sindaci che hanno ricordato a più riprese i ritardi accumulati dalla burocrazia Regionale e Nazionale per l’avvio degli interventi in tema di tutela del territorio.