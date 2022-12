La Nuova Igea Virtus cade sotto i colpi degli ex della Nebros (3-1), ma resta capolista solitaria

Una Nuova Igea Virtus meno brillante e più disattenta in difesa perde a Piraino contro la Nebros, ma grazie al pareggio tra Modica e Taormina resta capolista solitaria del girone B di Eccellenza.

La formazione del tecnico Pasquale Ferrara è andata subito in svantaggio con il gol dell’ex Sciotto, che porta in vantaggio la Nebros con un colpo di testa su calcio d’angolo. I giallorossi subiscono il colpo, ma provano a reagire e recriminano per un fallo da rigore su Silipigni, giudicato fuori area dall’arbitro. Il pareggio degli ospiti arriva in avvio di ripresa con Isgrò, ma l’Igea pur racimolando 13 corner ad uno per gli avversari non riesce a finalizzare e subisce il raddoppio con un contropiede, avviato da un altro ex Gatto e con concluso con un altro ex Carrello. La partita praticamente non ha più storia e la Nebros realizza anche terza Pontini che fissa il punteggio sul 3-1.

L’amara consolazione per i barcellonesi è quella di non aver perso il primato solitario, che dovranno difendere domenica prossima nella gara interna contro il Santa Croce. Ecco i risultati e la classifica aggiornata:

Jonica F.C. Virtus Ispica 2020 2-1 Milazzo Leonzio 1909 4-2 Modica Calcio Città Di Taormina 0-0 Nebros Nuova Igea Virtus 3-1 Real Siracusa Belvedere Città Di AciCatena 1-0 Rocca Acquedolcese Siracusa Calcio 1924 0-2 Santa Croce Mazzarrone Calcio 0-3 Sport Club Palazzolo Città Di Comiso 0-0