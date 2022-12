Calcio, la Nuova Igea Virtus domani in campo a Piraino con il nuovo portiere Agustin Staropoli

Cresce la colonia sudamericana in casa Nuova Igea Virtus, Con un nota pubblicata solo sulla pagina della società, è stato ufficializzato l’ingaggio di Agustin Staropoli, portiere argentino di Buenos Aires, proveniente dalla Virtus Ispica.

L’estremo difensore giallorosso, che compirà 32 anni a gennaio, ha disputato il primo scorcio di stagione con la maglia della squadra ragusana e vanta tante esperienze tra serie C e B argentina.

In Italia ha vestito nello scorso anno la maglia del Policoro, girone unico dell’Eccellenza lucana, e poi quella della Nuova Itri, stesso campionato ma girone B laziale. In estate è arrivato il passaggio nella squadra iblea, dove è stato notato dall’entourage barcellonese che ha deciso di chiamarlo e coinvolgerlo in progetto giallorossa, dopo la decisione di rinunciare alle prestazioni sportive di Francesco Maggi, maturate nelle ultime settimane, quando a difendere la porta igeana è stato chiamato il giovane Di Fina.

“Sono molto felice – dichiara il neo arrivato – di essere a Barcellona. Arrivo in una squadra che sta facendo bene e che attualmente è prima in classifica. Spero di dare il mio contributo affinchè questa posizione possa essere mantenuta e perchè no, consolidata. Forza Igea”

Agustin, che già da qualche giorno è a Barcellona, proprio in queste ore ha ottenuto il transfer e pertanto sarà abile e arruolato in vista dell’importante match di Gliaca di Piraino, in programma domani pomeriggio contro la Nebros.

Nella nota, la società ha ringraziato Francesco Maggi che in settimana ha salutato la truppa di Pasquale Ferrara, sottolineando la professionalità, la grande umiltà e l’educazione dimostrate nel suo periodo di permanenza a Barcellona.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA IN ECCELLENZA GIRONE B – ORE 14.30

Jonica F.C. Virtus Ispica 2020 Milazzo Leonzio 1909 Modica Calcio Città Di Taormina ore 15 Nebros Nuova Igea Virtus ore 15 Real Siracusa Belvedere Città Di AciCatena ore 15 Rocca Acquedolcese Siracusa Calcio 1924 Santa Croce Mazzarrone Calcio sabato Sport Club Palazzolo Città Di Comiso