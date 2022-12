Bomba d’acqua su Barcellona e Terme Vigliatore, cresce l’allerta: molte zone e strade allagate

La bomba d’acqua che ha colpito la zona tra Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore dalle 14 di oggi sta creando disagi soprattutto alla viabilità.

A Barcellona la via Milite Ignoto è chiusa al transito per l’allagamento del sottopasso dell’autostrada A20, mentre sono segnalate frane nel tratto della SS 113 tra il bivio per la frazione di Sant’Antonio ed il ponte sul torrente Patrì. Sul posto ci sono i volontari della Protezione civile e gli agenti della Polizia Municipale, insieme all’assessore alla Protezione civile Salvatore Coppolino. La situazione è preoccupante anche nella zona di Fondaconuovo, dove confluisce la pioggia proveniente dalle saie di Portosalvo. Sono diversi i tombini saltati per strada e si raccomanda di non uscire di casa.

Si raccomanda dalla Protezione civile di non percorrere la strada che collega Fondaconuovo con la frazione di Portosalvo, perchè la saia è esondato e l’ha completamente invasa

Preoccupazione anche nella zona collinare di Terme Vigliatore, dove la saia Rosa si è ingrossata e l’acqua piovana ha invaso la via degli Ulivi, dove le griglie non riescono ad assorbire la pioggia. Sono allertati i tecnici e gli operai del Comune, pronti ad intervenire in caso di necessità.

ore 16.30: la pioggia continua a cadere su tutta la zona di Barcellona: segnalati allagamenti a Cicerata (nella zona di via Tanaro), Fondaconuovo e Sant’Antonio. Strade trasformate in fiume sulla via Barcellona Castroreale, a Centineo e sulla zona collinare, ma anche in via Umberto I.

Via Tanaro a Cicerata

Via Umberto I angolo via Pitagora

Strade allagate nella zona di Spinesante

Allagamenti sulla Nazionale nel comune di Furnari

L’amministrazione comunale invita coloro che vogliono dare una mano di presentarsi al Comune dove è stato allestito un punto di smistamento del personale disponibile.

Torrente Longano all’altezza di via Roma

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Segnalate eventuali disagi per il maltempo al numero whatsapp della redazione +393285472692