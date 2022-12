La consigliera Torre chiede una modifica alle concessioni per le chiese di proprietà comunali

La consigliera comunale Ilenia Torre del gruppo Barcellona in Comune ha sollevato il problema della condizioni con cui l’ente potrà affidare in concessione due chiese di proprietà comunale alla gestione della Curia.

Ad innescare la questione sarebbe stato un emendamento proposto e votato lo scorso 29 Novembre dal Consiglio comunale, durante la seduta di approvazione del bilancio di previsione, con cui sono stati modificati i termini temporali degli eventuali contratti con i quali potrebbero essere concessi in comodato alla Curia le strutture religiose di cui, ancora oggi, il Comune è proprietario. Si tratta delle Chiesa della Madonna di Fatima nel quartiere Militi e Chiesa dei Santi Andrea e Vito nel quartiere di Sant’Andrea.

“E’ stata a mio avviso – afferma la Torre – una scelta sbagliata e poco lungimirante del civico consesso. Il Comune, concedendo in comodato le Chiese per un lungo periodo, così come era previsto nella delibera originaria, si alleggerirebbe dei notevoli costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e darebbe la possibilità alla Curia di presentare i progetti per ottenere finanziamenti mirati. Le Chiese sono luoghi di culto e allo stesso tempo di aggregazione, di promozione sociale e culturale e devono essere valorizzate. Al Palazzo Municipale si lavorava da anni per completare il lungo iter amministrativo che oggi avrebbe consentito – finalmente – la possibilità di trasferire la gestione degli immobili direttamente alla Curia. Ci sono Chiese che rischiano la chiusura se non si corregge il tiro. Tra queste c’è l’importantissima Chiesa di Fatima, sita nel popoloso quartiere popolare di Via Gianani, una realtà che rappresenta un fiore all’occhiello per Barcellona Pozzo di Gotto. Grazie all’impegno incessante del Parroco e all’instancabile collaborazione dei fedeli la chiesa è stato trasformato, negli ultimi anni, in un vero e proprio presidio di cultura e di legalità”.

La consigliera Ilenia Torre chiede al consiglio comunale di tornare sui suoi passi: “Il Consiglio comunale potrebbe rivedere la propria posizione, considerando la possibilità di esprimersi nuovamente in merito alle condizioni del comodato, aumentandone i termini temporali. Diversamente c’è la concreta possibilità che nessuno accetti di prendersi in carico le strutture. Se il Comune non potrà pagare i costi per manutenerle e metterle in sicurezza, si dovranno valutare anche provvedimenti drastici di chiusura per quelle Chiese che necessitano di notevoli costi per essere manutenute, costi che il Comune non è detto che riesca a sostenere”.