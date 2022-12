Legambiente del Longano e la primaria Don Milani dell’IC Foscolo festeggiano la “Giornata degli alberi”

In occasione della “Giornata Nazionale degli Alberi”, l’associazione Legambiente del Longano ha coinvolto gli alunni della scuola primaria “Don Milani – Fondaconuovo” dell’Ic Foscolo, guidato dalla dirigente Felicia Oliveri, in un’iniziativa per sottolineare l’importanza degli alberi, nella salvaguardia dell’ambiente e del pianata Terra.

“La Festa dell’Albero – sottolinea il presidente di Legambiente del Longano Carmelo Ceraolo – ha come obiettivo quello di piantare alberi per il clima, nonché rendere le nostre città più belle e più vivibili, sarà un momento di mobilitazione per il contrasto ai cambiamenti climatici finalizzato a promuovere azioni concrete sul territorio, di cui una delle più significative è la messa a dimora di nuovi alberi e la rigenerazione delle nostre aree verde”.

Le classi quinte nella giornata di ieri hanno avviato un percorso nella Storia dell’arte, dall’antico Egitto ai giorni nostri, ricordando come piantare un albero è un gesto carico di significato, simbolo universale di vita con il suo ciclo e le sue infinite sfumature. I bambini hanno deciso di piantare un albero di Bahunia, chiamato anche “albero orchidea” per la sua bellezza, caratterizzato da fiori rosa profumati molto appariscenti per ricordare la loro cara maestra Giovanna Murabito, perché continui ad essere presente nei profumi della terra e nel fruscio delle foglie degli alberi. L’albero scelto è stato donato da Legambiente ed accanto alla pianta è stata posta una targa con scritto “GLI ALBERI SONO POESIE CHE LA TERRA SCRIVE SUL CIELO” ed un cuore con il nome della maestra Giovanna.

L’evento è poi proseguito con la piantumazione dell’albero in ricordo della maestra Giovanna in uno spazio esterno alla scuola, con la preziosa collaborazione del sig. Francesco Genovese, socio dell’associazione.

La Legambiente il 6 dicembre 2022, ha coinvolto nel progetto anche gli alunni plesso della scuola

primaria del plesso di Rodí Milici, nell’istituto Comprensivo L. Capuana di Barcellona Pozzo di Gotto.