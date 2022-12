La lunga attesa per una docente caduta dalle scale di una scuola di Barcellona. La consigliera Scolaro: “Violato il diritto alla salute”

La consigliere comunale di Barcellona Pozzo di Gotto Melangela Scolaro si è fatta portavoce dei disagi subiti da una docente e collega di istituto, rimasta gravemente infortunata a causa di una caduta dalla scale all’interno del plesso dell’Ipsaa Leonti.

“La scuola – riferisce la consigliera e docente nello stesso istituto – ha prontamente chiamato il 118 ed prestato il primissimo soccorso. Ma l’ambulanza, l’unica disponibile, è arrivata dopo ben 50 minuti, poiché proveniente da Novara. La docente infortunata nel frattempo è rimasta a terra per i traumi subiti nella pesante caduta, perdeva copiosamente sangue dalla fronte e, a causa di sospette fratture, non poteva essere spostata. L’attesa è stata fonte di sofferenza e di grave pericolo: nessuno vorrebbe assistere ad una simile scena. Poi, al Pronto Soccorso di Milazzo, la lunghissima attesa nel corridoio su una barella. I punti di sutura sono stati applicati soltanto alle 17,45 e le radiografie eseguite alle 19,00”.

“Ho voluto raccontare questa storia – continua la Scolaro – di quotidiana violazione del diritto alla salute e di dolore gratuitamente inferto alla popolazione. La mancanza del pronto soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto, azzerato da politiche scellerate ed insensibili alle prime e reali esigenze della gente, ha determinato il sovraccarico del pronto soccorso di Milazzo, ormai sull’orlo del baratro, nonostante la buona volontà degli operatori. In sostanza due presidi annientati ed un bacino di 80000 persone in costante pericolo. Prima o poi, saremo tutti chiamati a fare i conti con situazioni simili, a subire sofferenze che la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di evitare, a vedere il dolore dei nostri cari, lasciati ad aspettare per ore su una barella in un corridoio. Si taglino indennità, incarichi e incarichetti di sottogoverno, di cui si sconoscono la produttività e l’utilità, cessino i privilegi, il potere fine a se stesso finalizzato solo alla clientela ed al consolidamento di determinate posizioni e si pensi alle cose serie”.