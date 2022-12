Barcellona, revocata la misura interdittiva al consulente del lavoro accusato di truffa allo Stato in concorso con 6 imprenditori

Il gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Sidoti, ha accolto la richiesta di revoca della misura interdittiva disposta nei confronti di un consulente del lavoro, Giuseppe Antonio Trapani, accusato insieme a sei imprenditori del comprensorio tra Barcellona e Milazzo di una truffa ai danni dello Stato, con l’indebita percezione di erogazioni pubbliche per 200.000,00 euro.

Il professionista, difeso dagli avvocati Pinuccio Calabrò e Giovanni Cicala, ha chiarito la sua condotta, confutando le accuse mosse a suo carico, così come evidenziato dalle motivazioni del giudice che ha disposto la revoca dell’interdizione della professione di consulente del lavoro. L’uomo avrebbe dimostrato che l’attività svolta per conto degli imprenditori coinvolti nell’inchiesta rientra pienamente nelle mansioni di consulente del lavoro e soprattutto che ha svolto tali attività senza avere consapevolezza degli sviluppi successivi, che sarebbero alla base dell’inchiesta scattata per l’accertamento della natura fittizia dei rapporti di lavoro ed il mancato svolgimento dell’attività lavorativa da parte dei dipendenti.

L’uomo resta indagato e adesso si attende la conclusione delle indagine per conoscere le richiesta della Procura nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.