L’on. Galluzzo annuncia la sua presenza al corteo di venerdì: “La riconversione del Cutroni Zodda prioritaria nell’agenda della Commissione Salute”

Il parlamentare regionale di Fratelli d’Italia, l’on. Pino Galluzzo, ha annunciato la sua presenza al corteo organizzato venerdì mattina in difesa dell’ospedale Cutroni Zodda, sottolineando come il tema della riconversione di Covid Hospital siciliano sia diventato il tema prioritario della Commissione Salute all’Ars.

“Quale componente della VI Commissione Salute – afferma – ho ricevuto massima condivisione per l’inserimento all’ordine del giorno dell’importante problematica inerente le strutture ospedaliere siciliane asservite in questi anni all’emergenza Covid-19, che oggi si trovano in crisi ad affrontare non poche difficoltà. Nello specifico, la vicenda relativa all’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto. Per questo ringrazio tutti i colleghi componenti della Commissione che hanno condiviso ed affrontato la proposta come argomento prioritario per la Sanità pubblica siciliana, essendo il Cutroni Zodda non l’unico ospedale che vive di questa antica problematica”.

Lo stesso deputato regionale ha dichiarato che nei giorni scorsi sono state avviate le interlocuzioni con l’Assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, con l’obiettivo di invitarla a un sopralluogo presso il nosocomio della città del Longano. “Venerdì mattina – ribadisce Galluzzo – prenderò parte alla manifestazione organizzata dal Comitato civico a tutela del Cutroni Zodda “Difendiamo il nostro Ospedale”. In quella occasione avrò modo di confrontarmi con i cittadini, nonché interloquire con la stampa e i giornalisti presenti”.