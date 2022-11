Il Campione del Mondo, Andrea Barzagli, sarà ospite venerdì sera dello Juventus Club di Santa Lucia del Mela

L’ex difensore della Juventus e Campione del Mondo nel 2006, Andrea Barzagli, sarà l’ospite d’onore di una serata organizzata dalla Juventus Club “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela.

“Andrea Barzagli – ha dichiarato Benedetto Merulla, Presidente dello Juventus Club Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela – è un altro campione della Juventus e della nazionale, che abbiamo l’onore di ospitare. La sua storia sportiva in maglia bianconere è segnata da 8 scudetti, nel periodo tra il 2010 ed il 2019, con quasi 300 presenze in bianconero. Con Bonucci e Chiellini ha costituito il blocco difensivo della BBC, che ha trascinato la Juventus alla vittoria, prima con Conte e poi con Allegri. Non dimentichiamo che Barzagli è stato Campione del Mondo con l’Italia di Lippi nel 2006 e prima di indossare la maglia bianconera ha giocato con il Palermo e con il Wolfsburg”.

L’appuntamento con gli appassionati è alla Forcetta del Castello per la cena sociale, preceduta dall’aperitivo e da una breve conferenza stampa.