Barcellona, approvato il bilancio di previsione: bocciato l’emendamento della minoranza che giudica illegittimo il documento contabile

La maggioranza del consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 a conclusione di una lunga seduta del civico concesso, durata oltre 5 ore, con un duro confronto con l’opposizione consiliare.

Il documento contabile è stato approvato con i soli voti dei consiglieri di maggioranza, dopo che nel corso del dibattito in aula l’opposizione aveva sollevato il dubbio dell’illegittimità del provvedimento. La motivazione di questa dura presa di posizione è legato al parere del revisori contabili, che nel dare via libera al bilancio di previsione 2022-2024 avevano sollevato alcune osservazioni, a partire dalla riduzione delle voci per servizi non essenziali, che non hanno la certezza di una copertura economica. Da qui l’opposizione ha presentato un emendamento con cui si chiedeva la storno dei fondi destinati ad eventi culturali (per un totale di 27.500 euro nel 2022 ed altri 5 mila nel 2023 e 2024) e di quelli per la gestione del Teatro Mandanici (7.000 nel 2022 ed un totale di 220 mila euro nei due anni successivi), insieme alle risorse per gli esperti del sindaco pari a 28 mila euro all’anno nel 2023 e 2024. La proposta prevedeva di rimpinguare il capitolo dei fondi per crediti di dubbi esigibilità.

Negli interventi di Antonio Mamì, Raffaella Campo e Gabriele Sidoti (Città Aperta), David Bongiovanni (Pd), Melangela Scolaro ed Angelita Pino (Gruppo Misto) e di Ilenia Torre (Barcellona in Comune) è stata motivata la proposta con la volontà di dare seguito alle osservazioni del collegio dei revisori, finalizzato ad evitare un possibile rischio di tenuta dei conti pubblici, con un’ipotesi concreta di dissesto per il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. I capogruppo di maggioranza, in particolare Tommaso Pino (Forza Italia) e Tindaro Grasso (Calabrò Sindaco), hanno contestato la proposta, sostenuti in aula dagli interventi del sindaco Pinuccio Calabrò e dell’esperto al bilancio Dario Paterniti, ritenendo la legittimità di mantenere i fondi per il teatro, ritenuto un servizio a domanda individuale e non inserito tra i servizi non essenziali. Dopo un duro confronto dialettico, l’emendamento dell’opposizione è stato bocciato e la maggioranza ha approvato una sua proposta di modifica, che storna solo i 25 mila euro per gli eventi culturali verso il capitolo di riserva a disposizione dell’ente. Quest’ultima decisione è stata interpretata dall’opposizione, attraverso l’intervento del consigliere Bongiovanni, come l’ammissione di un problema reale sulla tenuta dei conti pubblici che è stato in parte sottovalutato. Nelle dichiarazioni di voto, il consigliere Mamì ha sottolineato il senso di responsabilità della minoranza, che non ha chiesto i termini di 15 giorni per una più attenta valutazione sul bilancio, per non bloccare l’attività degli uffici, soprattutto sul tema della gestione del personale, ma ha anche rimarcato la responsabilità della maggioranza nell’approvare un provvedimento che nel lungo periodo potrebbe portare l’ente verso il dissesto.

In precedenza era stati approvati anche i 10 emendamenti tecnici proposti dall’Amministrazione su indicazione dell’ufficio ragioneria, in alcuni casi con il voto della minoranza. Anche sui provvedimenti propedeutici al bilancio c’è stata una sostanziale condivisione in consiglio comunale e sono state approvate senza problemi alcune proposta di modifica al piano triennale delle opere pubbliche ed al piano degli alienazioni, avanzata dalla minoranza consiliare. L’unico aspetto sottolineato dalla minoranza era stata sul contenuto del Dup, documento di programmazione, che non avrebbe chiarito i progetti e la visione dell’azione amministrativa per l’auspicato rilancio economico e sociale della città.

Sulla votazione conclusiva della delibera, così come emendata, si è registrato il voto favorevole di 13 consiglieri su 24 (Bartolotta, Benenati, Catalfamo, Grasso, La Malfa, La Rosa, Lepro, Miano, Molino, Angelo Pino, Carmelo Pino, Tommaso Pino e Pirri), con il voto contrario della minoranza (Abbate, Bongiovanni, Campo, Mamì, Scolaro, Sidoti e Torre) e le assenze di Angelita Pino, uscita dall’aula al momento del voto, e di Carmelino Giunta, Agostina Recupero e Francesco Perdichizzi, che non hanno partecipato a tutta la seduta.

Di seguito il link dello streaming della seduta sul portate istituzione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto >>> https://youtu.be/gNo4-qm_nhM