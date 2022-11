Il contrasto alla violenza e a quella di genere parte sempre dal substrato culturale: l’analisi durante il Convegno a Rodì Milici

Medici, avvocati e giornalisti hanno analizzato la violenza di genere, intercettato le criticità e ascoltato le testimonianze: il contrasto alla violenza e, in particolare, alla violenza di genere deve iniziare con un’attività specifica e multidisciplinare che possa cambiare il substrato culturale dal quale proviene.

Lo scorso sabato 26 novembre, a partire dalle 16.30, si è tenuto convegno informativo e formativo che ha coinvolto medici, avvocati e giornalisti per riflettere e celebrare la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Moderato dal dr Salvatore Rocco Calabrò, è stato ospitato, ideato e realizzato su impulso dell’Amministrazione di Rodì Milici e in particolare dell’Assessore alle Pari Opportunità Sabrina Coppolino e dal Sindaco Eugenio Aliberti.

“Il contrasto alla violenza di genere: l’analisi medica e forense anche alla luce del coinvolgimento dei media” si è tradotto in un incontro di riflessione sul 25 Novembre – data simbolo della lotta – pee lavorare al contrasto della violenza di genere ed è stato possibile grazie all’impegno di Rete Civica Salute e della dr.ssa Nadia Rivetti, di AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) Barcellona P.G., del Club Soroptimist International sezione di Milazzo, dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, dell’Ordine Avvocati Barcellona P.G. e Associazione Barcellona Live, editrice della nostra testata giornalistica.

L’evento

Dopo i saluti istituzionali a cura del Sindaco di Rodì Milici Eugenio Aliberti e dell’Assessore alle Pari Opportunità Sabrina Coppolino, del Presidente dell’Ordine Avvocati di Barcellona Antonella Fugazzotto, della segretaria della sezione Aiga di Barcellona P.G. Miriam Scolaro e del direttore di 24live.ite Giuseppe Puliafito, sono intervenuti:

Raffaella Catania, psicologa, psicoterapeuta e criminologa sul tema “Violenza di genere: inquadramento nosografico, quadri psicopatologici e importanza del counselling psicologico”;

Gioele Sodano, avvocato e associato AIGA Barcellona tra i 35 avvocati scelti per partecipare al tavolo di lavoro europeo 2022 proprio sul tema del contrasto alla violenza di genere che disquisirà sul tema “Il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica: il quadro giuridico europeo e internazionale”;

Valentina De Caro, giornalista si soffermerà invece su “Come trattare la cronaca relativa alla violenza di genere: quali i limiti e le prospettive?”;

Norma Rivetti, avvocato rifletterà, invece, su “La prevenzione dei delitti di genere e la protezione delle vittime nella normativa Codice Rosso”.

Hanno poi portato la loro testimonianza, la professoressa Flaviana Gullì – già caporedattore della nostra testata – e il professore Gaetano Mercadante per raccontare il caso Graziella Recupero, soffermandosi sul valore della testimonianza di questo femminicidio da loro attuato in prima persona e tradottosi in un romanzo dal titolo “Una rosa bianca”.

I lavori si sono conclusi con l’intervento/dibattito dei presenti in sala e in particolare del Dr Levita e della dr.ssa Rivetti. Un momento interessante di crescita e riflessione che ha fatto prendere coscienza di quanto delicato e complesso sia il tema della violenza e in particolare della violenza di genere e di quanti pregiudizi e stereotipi si devono ancora abbattere, a partire dal lavoro dei professionisti interessati.