Barcellona, oggi in Consiglio il bilancio di previsione 2022-2024: resta il nodo dei fondi sul teatro

Si prevede una lunga serata di lavori per il Consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, convocato oggi pomeriggio alle 17.30, per discutere un ricco ordine del giorno, che prevede la trattazione del bilancio di previsione 2022-2024, con tutti gli allegati connessi al documento contabile.

I consiglieri comunali, convocati con anticipo rispetto al tradizionale orario delle 19 da parte del presidente Angelo Paride Pino, avranno il compito non solo di esprimere un voto sul bilancio di previsione 2022-2024, ma anche sul piano triennale delle opere pubbliche, sul programma di affidamento degli incarichi di consulenza, sul piano di alienazione degli immobili e sul Dup documento unico di programmazione.

Il confronto serrato in questi giorni tra maggioranza ed opposizione doveva portare ad un accordo sulle modifiche al documento contabile, richieste anche dal collegio dei revisione nel loro parere. Il nodo sono le spese per servizi non essenziali, con riferimento soprattutto alle somme previste per iniziative culturali, circa 25 mila euro, e quelle per la gestione del Teatro Mandanici.

L’amministrazione comunale ha già predisposto alcuni emendamenti tecnici, proprio per venire incontro alle osservazioni dei revisori dei conti. Sulle somme destinate alla cultura ci sarebbe un’intesa di massima sull’opportunità di stornare la cifre verso servizi essenziali, al momento sacrificati dalle restrizioni previste dal situazione economica dell’ente in pre-dissesto, con un piano di riequilibrio ancora da definire. Sulle somme per il Teatro Mandanici invece la partita è ancora aperta, considerato che si tratta di un servizio a domanda individuale, coperta per il 36 per cento delle spese dalle entrate legate agli incassi ed alle concessioni della struttura a pagamento per eventi organizzati da soggetti privati. Secondo quanto sostiene l’amministrazione comunale non ci sarebbero le condizioni per ridurre le somme stanziate, mentre di parere opposte sarebbero le minoranze, che più volte hanno criticato la gestione economica del teatro cittadino.

Le ultime riunione potrebbero tracciare una quadro più chiaro nei rapporti tra maggioranza ed opposizione, con quest’ultima che, in ogni caso, rinunciando ai termini per la presentazione degli emendamenti prevista per il 3 dicembre, ha consentito di calendarizzare la seduta di oggi, evitando il rischio di un rinvio, che avrebbe potuto bloccare l’iter di assunzione del personale previsto per gli uffici tecnici comunale entro la data del 31 dicembre 2022.