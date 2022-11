Barcellona, il ritardo nell’avvio della mensa scolastica: il 2 dicembre l’assegnazione del servizio

Alcuni genitori di alunni che frequentano il tempo pieno nelle scuole d’infanzia e nelle scuole primarie barcellonesi tornano a sollevare il problema dei ritardi nell’avvio del servizio di refezione scolastica, gestita dal Comune.

Il ritardo accumulato per la mancata assegnazione del primo bando scaduto all’inizio di ottobre ha costretto gli uffici comunali a riavviare la procedura di aggiudicazione dell’appalto, con l’inizio previsto a dicembre. Un blocco nel portale nazionale su cui sono pubblicati tutti i bandi ha aumentato i tempi di avvio del servizio, che attualmente non è ancora stato avviato. Venerdì 2 dicembre è prevista la riunione della commissione per aggiudicazione del servizio che dovrebbe partire a dicembre.

I genitori lamentano i disagi sopportati in questi mesi per i loro bambini e si augurano che la qualità del cibo somministrato sia adeguato alle necessità nutrizionali dei loro figli.