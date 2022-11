Anche il Club 2.0 Off-Road ha celebrato il 25 novembre per dire No alla violenza di genere

Anche quest’anno, il Club 2.0 Off-Road Sicilia ha voluto dare un segnale per sensibilizzare anche i soci e simpatizzanti al contrasto della violenza di genere. Sensibile alla piaga sociale che non si arresta, in occasione dello scorso 25 novembre, il Club presieduto da Pino Saccà ha dedicato un’ uscita in fuoristrada tutta al femminile.

Circa 40 erano i fuoristrada guidati da donne che si sono radunate alla partenza in Piazza Falcone-Borsellino. Partiti da Barcellona in direzione Maloto, i soci del Club sono arrivati a Parco Jalari per poi raggiungere Migliardo, Castroreale, Piano Margi, Bafia, fiume Patrì, Fantina direzione Novara. La giornata si è conclusa con il pranzo al Castello con circa 120 persone.

Durante il pranzo, il Club 2.0 ha omaggiato tutte le donne presenti in sala con un ricordino della manifestazione e dei fiori, ricordando quanto meschina e ignobile possa essere la violenza e, in particolare, la violenza esercitata sulle donne.