Ospedale di Barcellona, crescono le adesioni al corteo di venerdì: la Fials chiede l’accesso agli atti per i trasferimenti di personale a Milazzo

Sono sempre più numerose le adesioni al corteo del 2 novembre, organizzato per fare sentire la voce della città di Barcellona e del suo comprensorio nella vicende della riconversione dell’ospedale di Barcellona.

“In questi anni – scrivono i rappresentanti del movimento Città Aperta – i governi regionali che si sono susseguiti sono stati incapaci di dare risposte concrete in tema di salute, nonostante le ripetute promesse. Le scelte portate avanti a livello politico in tema di sanità sono state letteralmente da incapaci, sia a livello nazionale che regionale. Il covid avrebbe potuto costituire un’occasione per ripotenziare la struttura ospedaliera barcellonese, con interventi mirati e utili anche superata la pandemia; invece è diventato un comodo alibi per cancellare ogni altro servizio sanitario e camuffare, di fatto, la chiusura del nostro ospedale. Un solo ospedale (che chiaramente sarebbe sottodimensionato in termini di struttura e risorse) non può costituire l’unico riferimento per un comprensorio di 100.000 abitanti. È in ballo il nostro diritto alla salute, e non possiamo girarci dall’altra parte. Il 2 dicembre, riprendiamoci il futuro: Il Movimento Città Aperta sarà in piazza contro le scelte scellerate di una politica che non ci rappresenta!”

Alla manifestazione di venerdì aderirà anche il sindacato Fials che sta continuando la sua battaglia contro i continui trasferimenti di personale dal presidio di Barcellona a quello di Milazzo. “In data 25/11/2022 abbiamo inviato – scrive il segretario Domenico La Rocca – un ulteriore nota ai vertici dell’A.S.P. di Messina con cui si chiede l’accesso agli atti ed in particolare le disposizioni di servizio per il trasferimento di personale dal Cutroni Zodda al Fogliani di Milazzo. Vogliamo evitare una ”deportazione ingiustificata” di Infermieri e Tecnici di Laboratorio dal P.O. di Barcellona (che per promessa doveva essere reso più funzionale) al P.O. di Milazzo (che per promessa doveva essere decongestionato). Siamo convinti che Milazzo ha già tutto il personale previsto dalla pianta organica, nonostante non ci hanno dato molte informazioni che avremmo chiesto se avessero accolto la nostra richiesta di incontro con le organizzazioni sindacali”.