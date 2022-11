Basket C Gold, Piazza Armerina vince il big match e resta da solo in vetta: cade l’Alfa Catania con la Dierre RC

Nel giornata del campionato di basket di serie C Gold in cui l’Orsa Barcellona ha osservato il suo turno di riposo, si è registrato l’importante successo dalle nuova capolista solitaria Piazza Armerina, unica formazione rimasta imbattuta nel torneo interregionale.

La formazione ennese ha infatti superato nel big match gli Svincolati Milazzo, con il punteggio di 82 a 71. I mamertini del coach barcellonese Ciccio Trimboli sono stati raggiunti in classifica dalla Fortitudo Messina, mentre non ha approfittato del confronto diretto l’Alfa Basket Catania, che è caduta sul campo della Dierre Reggio Calabria, prossimo avversario al PalAlberti dell’Orsa Barcellona. Tiene il passo del gruppo di testa la Mastria Academy Catanzaro, che batte il Cus Catania. Nella corsa per i playoff, vincono il Basket School Messina ed il Gravina di Catania, che si aggiudica la gara contro il Castanea.

A.S.D. Dierre Alfa Basket Catania 82 73 Mastria Sport Academy Cus Dil. Catania Basket 2003 76 65 Fortitudo Messina Sb Basket School 71 61 Sport Club Gravina A. Dil. Castanea Basket 2010 88 83 Siaz Basket Piazza Armerina Svincolati A.S.D. 82 71 Basket School Messina A.Dil. A.S.Dil. Vis Reggio Calabria 114 63