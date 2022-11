Calcio, la Nuova Igea V. si aggiudica il festival del gol contro il Real Siracusa (5-3) e resta capolista solitaria

La Nuova Igea Virtus supera l’ostacolo Real Siracusa con un pirotecnico 5-3 e conserva il primato solitario in vetta alla classifica di Eccellenza Girone B.

La formazione giallorossa è andata al doppio vantaggio nel primo quarto d’ora con il rigore di Idoyaga al 2′ ed il gol di Vincenzi al 14′. La partita, giocata su un campo al limite allentato dalle precipitazioni degli ultimi giorni e sotto una pioggia battente, sembra chiusa, ma il Real Belvedere Siracusa ha una grande reazione già primo tempo, con i gol di D’Ulma al 21′ e di Alfò al 30′ che vale il temporaneo 2-2. Alla fine del primo parziale arriva la svolta della gara con l’espulsione al 42′ per doppia ammonizione di Ballatore. In avvio di ripresa Vincenzo realizza la sua doppietta personale al 50′, che va il nuovo vantaggio giallorosso. Al 60′ arriva il gol di capitan Dall’Oglio, che sembra chiudere il match per la seconda volta, ma gli ospiti con orgoglio trovano la marcatura del 4-3 con Nanè al 62′. Al 70′ ci pensa Franchina a mettere il sigillo alla partita con un altro gol spettacolare come quello di Acicatena e nel finale i padroni di casa controllano la reazione degli aretusei, che escono a testa alta dal D’Alcontres.

Città Di Comiso Jonica F.C. 1-1 Città Di Taormina Santa Croce 1-1 Leonzio 1909 Sport Club Palazzolo 3-0 Virtus Ispica 2020 Modica Calcio 0-1 Mazzarrone Calcio Nebros 2-0 Nuova Igea Virtus Real Siracusa Belvedere 5-3 Rocca Acquedolcese Milazzo 2-0 Siracusa Calcio 1924 Città Di AciCatena 30-11-2022