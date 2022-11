Calcio, la Nuova Igea V. in casa con il Belvedere Siracusa: negli anticipi perde la Nuova Azzurra e vince l’Orsa Promosport

ECCELLENZA

La capolista Nuova Igea Virtus scende in campo oggi pomeriggio alle 15 al D’Alcontres contro il Real Belvedere Siracusa, per mantenere il primo posto in classifica, insidiato da Taormina e Modica. L’insidia maggiore per la formazione giallorossa saranno le condizioni del manto erboso, dopo le piogge che hanno sferzato la costa tirrenica negli ultimi due giorni. Per una squadra tecnica come la compagine del tecnico Pasquale Ferrara sarà fondamentale adattarsi subito alle situazione, senza rischiare brutte sorprese.

Città Di Comiso Jonica F.C. Città Di Taormina Santa Croce Leonzio 1909 Sport Club Palazzolo Virtus Ispica 2020 Modica Calcio Mazzarrone Calcio Nebros Nuova Igea Virtus Real Siracusa Belvedere Rocca Acquedolcese Milazzo Siracusa Calcio 1924 Città Di AciCatena

Nuova Igea Virtus 25 11 8 1 2 24 8 16 Città Di Taormina 24 11 7 3 1 22 11 11 Modica Calcio 23 11 7 2 2 20 7 13 Rocca Acquedolcese 21 11 6 3 2 15 10 5 Nebros 19 11 5 4 2 18 13 5 Siracusa Calcio 1924 17 11 5 2 4 19 16 3 Leonzio 1909 17 11 5 2 4 18 17 1 Jonica F.C. 15 11 4 3 4 14 12 2 Real Siracusa Belvedere 15 11 4 3 4 14 16 -2 Santa Croce 14 11 4 2 5 14 12 2 Mazzarrone Calcio 12 11 3 3 5 10 19 -9 Milazzo 10 11 2 4 5 11 18 -7 Città Di Comiso 10 11 3 1 7 16 26 -10 Virtus Ispica 2020 9 11 2 3 6 8 17 -9 Sport Club Palazzolo 6 11 0 6 5 2 11 -9 Città Di AciCatena 4 11 0 4 7 7 19 -12