Nuovi trasferimenti di personale dal Cutroni Zodda e chiusura notturna del pronto soccorso Covid: Fials e Cgil chiedono chiarezza

Se il tavolo tecnico sembrava aver avviato un percorso di riapertura dell’ospedale Cutroni Zodda, le successive disposizioni dell’ASP Messina con il trasferimento di ulteriore personale dal presidio barcellonese a quello di Milazzo alimentano i dubbi sulla possibilità che ciò avvenga nei tempi auspicati dai sindaci, dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali che si stanno battendo per questo obiettivo.

L’ultima disposizione interna con il trasferimento di 8 infermieri dal pronto soccorso solo Covid di Barcellona e la chiusura dello stesso dalle 20 alle 8 del mattino hanno innescato le riflessioni preoccupate di Salvatore Chiofalo, rappresentante della Cgil.

“La riunione del tavolo tecnico sulla tormentata problematica relativa al futuro dell’Ospedale Cutroni Zodda ed anche sulle politiche innovative della sanità nel nostro distretto, alla presenza dei delegati dell’ASP Messina, si era conclusa con le assicurazioni circa la permanenza, la riapertura e l’ammodernamento del Cutroni Zodda funzionante a regime come tutti gli Ospedali di Base. Si riferì, tra l’altro che era stata inviata al competente Assessorato regionale la nuova pianta organica e che si stava procedendo a riorganizzare anche strutturalmente e dell’innovazione tecnologica lo stesso presidio. Si disse anche che erano in fase di studio le modalità del reperimento di personale mancante anche, ove possibile, con l’utilizzo di graduatorie di vincitori di concorso presso altre ASP ed Aziende pubbliche e che intanto si sarebbe proceduto ad un più razionale utilizzo del personale a cominciare da quello medico ed infermieristico ivi esistente. A fronte di tali affermazioni, secondo le scriventi foriera di sviluppi concreti in termini di prospettive, giungono notizie di ulteriori trasfusioni di operatori e servizi sottratti al nostro presidio a favore di altri Ospedali. Se ciò verrebbe confermato si tratterebbe, ancora una volta, di un comportamento posto in essere dalla direzione provinciale dell’ASP alquanto disdicevole a danno del nostro distretto Sanitario e delle nostre comunità. Le legittime aspettative e le speranze della nostra gente non potranno in alcun modo essere deluse, oltretutto come si ricorderà il diritto alla cura e alla salute e sancito dalla nostra costituzione e sarebbero ancora più offensive, eventuali ripensamenti e violazioni”.

Il sindacato di categoria Fials, attraverso il segretario provinciale Domenico La Rocca, ha invece rinnovato la richiesta di un incontro con le organizzazioni sindacali per affrontare e chiarire le modalità di attuazione della disposizione con cui si sarebbe dovuto procedere alla parziale riconversione del Cutroni Zodda. “Dalla nota del 16 novembre 2022 sulle modalità dei riapertura di alcuni reparti no Covid a Barcellona – affermano i vertici della Fials – emerge che tutto il personale medico del pronto soccorso di Barcellona viene ricollocato a Milazzo, con il dirigente di quel presidio che dovrà garantire la presenza di un medico nell’orario di apertura del pronto soccorso esclusivamente Covid del Cutroni Zodda dalle 8 alle 20, con chiusura notturna. Allo stesso modo sarebbe stata avviata la procedura per stilare una graduatoria tra gli infermieri in servizio nello stesso punto di prima emergenza per disporre il trasferimento di 8 paramedici a Milazzo. Dopo la riunione del tavolo tecnico ci era stato invece assicurato un blocco nei trasferimenti dal personale di Barcellona che davanti a queste procedure viene ancora una volta messo in discussione. Per questo chiediamo una riunione urgente all’ASP Messina con le organizzazioni sindacali”.