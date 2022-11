Malattia Emorragica Epizootica (EHDV) in Sicilia, sbloccate le movimentazioni animali: la soddisfazione dell’on. Pino Galluzzo

L’assessorato regionale alla Sanità ha disposto lo sblocco delle movimentazioni animali in alcune province siciliane, dando seguito alla richiesta di allevatori e veterinari. La decisione di impedire il trasferimento degli animali era arriva dopo aver riscontrato la malattia emorragica epizootica (EHDV), un virus innocuo per l’uomo che colpisce i ruminanti che è stato registrato in Sicilia e che mette in pericolo le movimentazioni di capi di bestiame.

“Lo sblocco delle movimentazioni degli animali in alcune province siciliane – commenta con soddisfazione l’on. Pino Galluzzo – è stato possibile grazie al lavoro impeccabile ed efficiente portato a termine dall’Ufficio Speciale per la Sanità Animale e la Sicurezza Alimentare coordinato dal Dott. Pietro Schembri, che ringrazio per la saggia decisione unitamente all’Assessore con delega alla Sanità, Dott.ssa Giovanna Volo, per il proficuo e sapiente coordinamento e per la sensibilità da subito dimostrata sul tema. Adesso è necessario continuare a lavorare per migliorare la legislazione di settore. Un impegno che voglio assumere fin dal principio di questa legislatura. Penso alle esigenze di tanti allevatori alle soglie dell’inverno, alla necessità di aggiornamento del quadro normativo vigente e nel frattempo invito tutti alla massima responsabilità. La politica ha ormai chiaro quanto sia importante e delicato questo settore, fatto di uomini e donne che con abnegazione portano avanti un comparto di qualità ed eccellenza, e mi riferisco ad allevatori, medici veterinari pubblici e privati e personale dell’indotto”.