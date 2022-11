Incidente mortale allo svincolo A20 di Milazzo: ha perso la vita un 47enne di Barcellona P.G.

Ancora una tragedia si è consumata stamattina intorno alle 9 all’altezza dello svincolo autostradale di Milazzo.

Un 47enne di Barcellona Pozzo di Gotto, A.G., è deceduto dopo un incidente stradale a pochi metri dell’ingresso dallo svincolo di Milazzo in direzione Messina. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, probabilmente favorito dell’asfalto bagnato. L’automobilista era alla guida di una Lancia Ypsilon ed avrebbe perso il controllo del mezzo, che ha impattato contro il guardrail, ribalzando al centro della carreggiata. La vittima è stata sbalzata sull’asfalto ed è morta sul colpo.

La chiamata di alcuni automobilisti in transito ha fatto scattare l’allarme, ma i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Gli agenti della Polstrada hanno avviato gli accertamenti del caso per riscostruire la dinamica del sinistro.