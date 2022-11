Barcellona P.G. sotto shock per la morte di Lillo Giglio: anche il fratello Dario era morto dopo un incidente stradale

Barcellona Pozzo di Gotto è sotto shock per la tragica scomparsa del 47enne Lillo Giglio, vittima dell’incidente stradale autonomo avvenuto stamattina all’altezza dello svincolo di Milazzo.

Per un amaro scherzo del destino 14 anni fa subì lo stesso destino il fratello Dario, anche lui vittima a 19 anni di un incidente stradale a Terme Vigliatore.

Lillo Giglio lascia la moglie ed una figlia di 9 anni. L’uomo era molto conosciuto in città, soprattutto dai tanti clienti del supermercato IperSigma di via on. Martino a Barcellona Pozzo di Gotto, dove lavorava da anni.