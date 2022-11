Barcellona: l’Amministrazione comunale ha celebrato il 25 novembre per dire “NO” alla violenza di genere

Un incontro con i più giovani della Città del Longano per sensibilizzare al contrasto della violenza di genere, attraverso le testimonianze delle istituzioni ma anche grazie all’arte.

Non un flash mob come si era pensato all’inizio, ma un vero e proprio momento di riflessione approfondito sulla tematica riguardante il contrasto alla violenza di genere, ha avuto luogo ieri presso il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto.

Fortemente voluto dall’Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Pari Opportunità Avv. Viviana Dottore, l’incontro si è trasformato in opportunità di crescita e scambio culturale, anche generazionale.

In platea, oltre alle Autorità civili e militari della città, le rappresentanze dell’I.I.S. “E.Medi” e dell’I.C. Capuana di Barcellona Pozzo di Gotto che, curiosi e attenti hanno partecipato attivamente all’incontro, ponendo interessanti domande agli intervenuti e mostrando slogan contro la violenza di genere.

Dopo i saluti dell’Amministrazione da parte dell’Assessore Dottore e del Sindaco Avv. Pinuccio Calabrò, fondamentali sono stati gli interventi-testimonianza a cura del Dr Lorenzo Galizia, Capitano del Comando della Compagnia Carabinieri di Barcellona P.G.; del Dr Antonio Rugolo, vice-questore del Commissariato di Polizia di Barcellona P.G.; della dr.ssa Romina Taiani, Dirigente del Carcere di Barcellona P.G..

Gli interventi sono stati intervallati dal corpodi ballo della “Movie your body” che, con coreografie di Salvina Pirri, hanno offerto ai presenti un assolo a cura di Domenico Basile e un ballo conclusivo di gruppo sulle note de “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini, eseguito da: Katia Luciani, Mariachiara Rao, Cassandra Barresi, Elena Ferrara, Valentina Spada, Paola Rossello, Domenico Basile.

Gli attori Anthony Foti e Viviana Isgrò hanno, invece, presenziato con due assoli significativi, spunto di riflessione sul tema. Anthony Foti con “Anime di Carta” ha raccontato di quanto fragile e preziosa sia la carta e di come l’arte giapponese che dà vita agli origami abbia radici profondissime e raccont di come si può interiorizzare e trasformare tutto in qualcosa di prezioso.

Viviana Isgrò, presidente dell’Associazione “Il circolo delle Lucertole” ha interpretato un monologo dal titolo “Lana d’acciaio”, scritto da lei, per celebrare le donne che a cause della violenza hanno perso la vita.

Un momento toccante per ricordare quanto la prevenzione e l’educazione prima possano sensibilizzare al fenomeno, nella speranza – un giorno – di farlo sparire e rendere il 25 novembre un vecchio e brutto ricordo. Purtroppo, ancora oggi, i numeri parlano chiaro e narrano di una società ancora troppo ammalata, in cui la Giornata Internazionale contro la violenza di genere va celebrata ogni giorno e fuori da tutti i luoghi comuni, nella concretezza delle azioni, delle parole e dei fatti.