Barcellona, proseguono i lavori per il guasto alla condotta idrica a Pozzo di Gotto: riaperto il tratto di via Amendola

Si stanno rivelando più complessi del previsto gli interventi da eseguire per la riparazione della condotta principale dell’acquedotto cittadino che serve la zona di Pozzo di Gotto, danneggiata nei giorni scorsi dai detriti trascinati dalla saia Cappuccini.

E’ stato riaperto oggi pomeriggio il tratto di via Amendola compreso tra via Cattafi e via De Luca, chiuso da ieri, perchè era stato individuato una prima perdita nella condotta idrica. Le avverse condizioni meteo hanno ritardato lo svolgimento dei lavori, nonostante l’impegno della ditta incaricata. Un altra criticità sarebbe emersa in altre zone di Pozzo di Gotto tra via Parini e via Papa Giovanni XXIII e quindi gli interventi di riparazione potrebbero proseguire ancora per qualche giorno. Il Comune, con un avviso pubblico, ha ipotizzato possibili ulteriori disagi causati dalla riduzione/interruzione nell’erogazione in tutta la città.

Per eventuali forniture urgenti di acqua non utilizzabile per il consumo umano, erogate a mezzo autobotte, potranno essere richieste all’Autoparco, in orario d’ufficio (9-13), al telefono 090 9790866, o al di fuori degli orari d’ufficio anche alla Polizia Municipale, al numero 090 9790210, che attiverà i servizi di reperibilità.