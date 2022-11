Barcellona P.G. ammessa all’elenco nazionale di “Città che legge”

La Città di Barcellona P.G. ha ricevuto la prestigiosa e importante qualifica di Città che legge, riconoscimento assegnato dal il Centro per il Libro e la lettura e l’Anci, Associazione Nazionale comuni Italiani, alla luce delle politiche attuate per la promozione e la valorizzazione della lettura nel territorio barcellonese.

“Posso dirmi veramente contenta e orgogliosa per questo riconoscimento, unitamente al personale di Biblioteca, dott.ssa Santina Salmeri (responsabile della Biblioteca Comunale Nannino Di Giovanni) e la dott.ssa Angela Recupero (Responsabile della Biblioteca Oasi, dei Ragazzi) con cui ci siamo impegnati in maniera attiva e partecipata a sostenere la crescita socio-culturale della nostra comunità attraverso la diffusione della lettura intesa come valore in grado di incidere positivamente sulla qualità della vita individuale e collettiva”.

La sottoscrizione del Patto per la Lettura curata dal Comune di Barcellona che ha di fatto dato vita alla creazione di una rete ben strutturata è stato, di certo, anche uno dei requisiti richiesti per ottenere la qualifica di “Città che Legge”.

“Si sta lavorando – continua la Dottore – per programmare prossime attività culturali e per realizzare progetti che possano ottenere finanziamenti, continuando sulla scia del lavoro già svolto che ha portato, di fatto, la Città di Barcellona a questo bellissimo risultato”.