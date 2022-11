Avviata la pulizia della litoranea tra Spinesante e Cantoni, invasa dai detriti della mareggiata

I mezzi della Dusty, con il supporto degli agenti della Polizia Municipale di Barcellona, stanno effettuando l’intervento di bonifica della litoranea nel tratto tra Spinesante ed il depuratore di Cantoni, invaso dai detriti trasportati sull’asfalto della mareggiata delle ultime 24 ore che ha flagellato la costa tirrenica. La situazione di pericolo ha portato alla chiusura del transito sul ponte del Patrì, che collega Barcellona a Terme Vigliatore, lungo la litoranea.

L’attività procede speditamente e senza particolari difficoltà, considerato che il meteo ha concesso una tregua. Resta l’incognita delle condizioni del mare, ancora molto agitato, che potrebbe condizionare i tempi di riapertura della strada. Il traffico veicolare si è infatti spostato tutto sulla strada statale 113, unico via di collegamento tra Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore. Non è esclusa l’ipotesi che la litoranea possa riaprire già nel corso della mattinata. La gestione della viabilità è garantita dal versante di Terme Vigliatore, dal presidio della polizia municipale del centro termense, che dirotta i mezzi in transito verso la zona di Maceo. Coloro che percorrono la via Spinesante, sul versante di Barcellona, devono risalire la vie Eolie e raggiungere il quartiere Sant’Antonio per immettersi sulla S.S. 113.