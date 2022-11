Le dichiarazioni sul tavolo tecnico per l’ospedale: “Un buon punto di partenza, adesso in piazza con il corteo cittadino del 2 dicembre”

Il tavolo tecnico sul futuro dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un percorso che nell’arco di alcuni mesi potrebbe portare i suoi frutti, se ogni componente del puzzle farà ciò che deve per raggiungere l’obiettivo di far ripartire la sanità barcellonese con un ospedale di base, in grado di garantire l’assistenza in caso di emergenza, ma anche un adeguato supporto sotto il profilo sanitario.

Dopo aver riferito le parole del direttore sanitario dall’ASP Messina, Domenico Sindoni, riportiamo le dichiarazione di alcuni dei presenti all’incontro di stamattina a palazzo Longano.

Carmelo La Malfa (CISL)

“Quella dell’ospedale di Barcellona non è una battaglia contro l’Asp – dichiara Carmelo La Malfa, referente della Cisl Messina a Barcellona Pozzo di Gotto – ma deve essere quella della città, che deve essere ascoltata politicamente a Palermo. Ci è stato comunicato oggi che lo scorso 11 novembre è stata presentata alla Regione la nuova pianta organica che comprende anche il Pronto soccorso. Anche se dovessero a dicembre approvare la pianta organica, il problema non sarebbe risolto definitivamente. Occorre dare sicurezza al presidio attraverso la garanzia della presenza di quelle figure di medici essenziali per la struttura. Andremo avanti nella battaglia che stiamo conducendo, continueremo il nostro impegno a cominciare dalla manifestazione del 2 dicembre che dovrà rappresentare un grido unico di tutta la città”.

Salvatore Chiofalo (CGIL)

“Ho colto che la direzione provinciale dell’Asp – dichiara Chiofalo – ha capito che la mobilitazione di protesta avviata dalle associazioni e da tutti i protagonisti del benessere sociale andrà avanti e con maggiore vigore, anche dopo la prevista manifestazione di popolo di giorno 2 Dicembre. Infatti solo ora, nei giorni scorsi, hanno presentato alla Regione la nuova pianta organica con il fabbisogno del personale medico e non. Hanno capito che non ci fermeremo fino a quando il Cutroni Zodda non sarà efficiente con tutti i previsti reparti funzionanti, così come prevede la normativa di Legge. Si è convenuto di rincontrarci ragionevolmente intorno al giorno 10 Gennaio per vagliare l’andamento della situazione. Allo stesso modo abbiamo già richiesto il confronto dovrà tenersi anche con il Presidente della Regione e con l’Assessore alla Salute. Sollecitiamo tutte le comunità del nostro distretto sanitario a partecipare alla manifestazione del giorno 2 Dicembre. È importante”.