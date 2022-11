Il BodyBuilding barcellonese ha la Vice Campionessa Italiana Miss Wellness 2022

Lo sport a Barcellona Pozzo di Gotto dà sempre immense soddisfazioni e anche se questa notizia arriva a distanza di parecchi mesi dall’incoronazione, è sempre bene far presente gli onori.

Questo è il caso di Veronica Grasso incoronata Vice Campionessa Miss Wellness, cresciuta nel team Extreme Fitness di Alessandro Rossello.

La competizione nazionale si è svolta a Catania presso l’hotel Sheraton di ACI Castello lo scorso 26 giugno e la barcellonese 31enne si è distinta nella categoria Wellness e nella federazione ICS.

“Questa gara, per tanti considerata una follia, per noi è stato un banco di prova incredibile per dimostrare che nella vita, nulla è impossibile se lo si vuole davvero. Abbiamo fondato la nostra ExtremeFitness per rendere soddisfatti coloro che la frequentano, riuscendo ad aiutarli nell’obiettivo di massima: raggiungere la forma fisica desiderata. Ci teniamo molto anche ad educarli a un sano stile di vita che purtroppo, al giorno d’oggi, viene quasi sempre a mancare. Veronica ha scelto di fare un percorso agonistico molto impegnativo e sono soddisfatto dell’impegno continuo che ha impiegato in questa lunga preparazione, la felicità di quei 2 minuti di palco ha colmato tutti i sacrifici di 2 anni di duri e pesanti allenamenti. Il mio motto: se vuoi, puoi! E questo ne è un esempio concreto” – ha dichiarato Alessandro Rossello.

Dal canto suo, Veronica Grasso ha commentato: “Sono una ragazza di 31 anni, da sempre devota allo sport. Ho iniziato con la danza in età infantile, disciplina che non ho mai abbandonato e che mi appassiona tutt’oggi. Da giovane, ho deciso di associare anche la palestra fino a riconoscere nel sollevamento pesi, una sfida quotidiana con me stessa. Presi sul serio la sfida e iniziai a impegnarmi seriamente, seguendo passo passo alimentazione e allenamenti di volta in volta sempre più pesanti e faticosi. Il mio preparatore – Alessandro Rossello – mi ha fatto credere che vincere quella sfida era possibile e che nulla era impossibile se lo avessi voluto. Così è stato e adesso Alessandro per me è mentore e professore, credo il più competente nel settore. Due anni fa, ho iniziato ad allenarmi per riuscire a competere a livello agonistico – aggiunge Veronica – Combattere contro la fame, gli sbalzi di temperatura e gli allenamenti di volta in volta sempre più duri, non è stato semplice. Mai avrei creduto di arrivare a tutto ciò, invece lo scorso giugno mi presentai per la categoria Miss Wellness. Salii su quel palco e, senza nemmeno accorgermene, mi ritrovai ad essere proclamata Vice Campionessa Italiana 2022. La soddisfazione e la commozione che si provano il giorno in cui raggiungi la forma fisica che desideri in modo natural, non hanno eguali. Così come la gioia di essere premiata, nonostante fosse la prima e unica gara della mia vita e nonostante non fossi conosciuta nel settore, è qualcosa di inestimabile. Solo tanta felicità nell’esclamare: ce l’ho fatta! Ce l’abbiamo fatta! Grazie ai nostri sforzi, di Alessandro e di tutto il team ExtremeFitness!”