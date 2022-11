Piogge abbondanti anche su Barcellona: sottopassi allagati e tombini saltati

La pioggia abbondante che è caduta da oggi pomeriggio anche su Barcellona Pozzo di Gotto e sul comprensorio tirrenico, sta creando qualche problema alla viabilità.

Alcuni sottopassi dell’autostrada A20, compreso quello di via Milite Ignoto, sono completamente allagati e la Polizia Municipale è intervenuta per limitare il transito delle automobili. Tombini saltati sono segnalati in via Destra Longano, davanti il plesso scolastico, via Catili e via San Francesco di Paola, che sono stati messi in sicurezza dai tecnici comunali.

La situazione è comunque sotto controllo, come riferito dalla Protezione civile, e i problemi di viabilità sono in fase di risoluzione.