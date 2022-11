Calcio, l’Orsa Promosport pareggia con l’amaro in bocca contro il Sinagra ridotto in 9 uomini

Con il campionato di Promozione ancora fermo ai box per il doppio turno di Coppa, prosegue il torneo di Prima categoria, che vede impegnata la formazione barcellonese dell’Orsa Promosport.

La squadra del tecnico Peppe Salvo ha probabilmente perso una buona occasione per avvicinare i primi posti in classifica sul campo del Sinagra. Il pareggio finale, maturato con i gol di Filippo Bucca per gli orsacchiotti e di Tonino Leone per i padroni di casa, lascia l’amaro in bocca, considerato il vantaggio di poter disputare gran parte della gara con un uomo in più e negli ultimi minuti con i padroni di casa ridotti in nove uomini. E’ comunque una lezione importante per una squadra giovane, che deve imparare a diventare più cinica quando si creano situazioni come quelle di ieri.

Nella giornata di oggi la partita più interessante è il derby tra Rodì Milici e Stefano Catania Mazzarrà, mentre l’Aquila Bafia ospita il Torregrotta e la capolista Galati il Monforte San Giorgio. Lo svolgimento delle gare potrebbe essere condizionato dalle avverse condizioni meteo, con i forti temporali che stanno imperversando nella zona tirrenica della provincia di Messina.

Melas Sfarandina 3-1 Sinagra Calcio OR. SA. Promosport 1-1 Aquila Torregrotta 1973 Città Di Galati Monforte S. Giorgio Calcio Lipari I.C. Comprensorio Del Tindari Nuova Rinascita Folgore Milazzo Rodi Milici Stefano Catania