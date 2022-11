Calcio, la Nuova Igea Virtus passa in rimonta sul campo dell’Acicatena (1-2) e resta da sola in vetta

Un gol a dieci minuti dalla fine di Abbate regala una vittoria preziosa alla Nuova Igea Virtus, che su un campo al limite della praticabilità di Acicatena, rischia la beffa dopo essere passata in svantaggio nel primo tempo.

I padroni di casa hanno sbloccato il risultato al 26′ con Caruso, con la pronta risposta di Trimboli al 35′, che porta le due squadre al riposo sull’1-1. I giallorossi nella ripresa hanno cercato il gol del vittoria, ma solo a dieci minuti dal triplice fischio è arrivato il gol di Abbate, che scaccia i fantasmi di un finale amaro e consente alla squadra barcellonese di mantenere il primato solitario del girone B di Eccellenza.

Nelle altre gare, il Taormina ha ottenuto tre punti importanti nel big-match di giornata sul campo della Nebros e resta ad un solo punti dai giallorossi. Alle loro spalle si piazza per il momento il Modica che ha rifilato una “manita” al malcapitato Comiso. Mezzo passo falso per la Rocca Acquedolcese, fermata sullo 0-0 dal Palazzolo, e per il Siracusa, che pareggia a Milazzo, contro una formazione mamertina che merito il risultato positivo.

Real Siracusa Belvedere Mazzarrone Calcio 0-0 Santa Croce Virtus Ispica 2020 1-0 Città Di AciCatena Nuova Igea Virtus 1-2 Jonica F.C. Leonzio 1909 0-2 Milazzo Siracusa Calcio 1924 1-1 Sport Club Palazzolo Rocca Acquedolcese 0-0 Modica Calcio Città Di Comiso 5-0 Nebros Città Di Taormina 1-2